200. Folge : Guido Cantz moderiert am Samstag ein letztes Mal „Verstehen Sie Spaß?“

Guido Cantz moderiert am Samstag ein letztes Mal „Verstehen Sie Spaß?“

München Am Samstag läuft die 200. Folge von „Verstehen Sie Spaß?“. Es ist gleichzeitig die 60. von Guido Cantz - und sein Abschied. Die Zuschauer erwartet ein Rückblick auf die vergangenen zwölf Jahre mit dem Moderator.

Guido Cantz hält sich wacker. Erst ganz am Ende seiner letzten Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ verdrückt der Moderator ein Tränchen. Es ist die 60. Folge, durch die er führt. Und zugleich seine letzte. Am Samstagabend (20.15 Uhr) ist für den Kölner nach zwölf Jahren Schluss. Im kommenden Jahr ü bernimmt Barbara Schöneberger die Show rund um Gags mit versteckter Kamera im Ersten.

Cantz' Finale ist die 200. Folge der Unterhaltungsshow. Doch das Jubiläum steht nicht im Vordergrund. Stattdessen: Rückblicke und Erinnerungen an zwölf Jahre unter Cantz sowie Dank an und Lob für den Entertainer. Mehrfach gibt es stehende Ovationen für den 50-Jährigen.

2004 hatte er seinen ersten Einsatz als Lockvogel - mit einem Laubbläser in Trier, erinnert sich Cantz im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Es folgten 60 Ausgaben voller Highlights.

An die Auftritte der Sänger Udo Jürgens und Joe Cocker erinnert er sich besonders gern. Und wie er in Mannheim während einer Live-Sendung das Studio verließ, um einen Auftritt von Comedian Bülent Ceylan zu crashen. Sein damaliger Redakteur habe gesagt, das könne man nicht machen. Der Moderator verlasse während einer Live-Show nicht das Studio. „Daraufhin habe ich gesagt, dann werde ich der erste sein. Und im Nachhinein war das ein Riesenspaß.“ Ein bisschen habe es die Tore geöffnet, sowas öfter mal zu machen.

In der Abschiedssendung bleibt Cantz hingegen in den Bavaria-Studios in München. Coronabedingt sitzen im Publikum nur einige Dutzend Gäste mit Abstand - und nicht wie vor der Pandemie 800 bis 1000. Aufgezeichnet wurde die Show schon im Oktober.