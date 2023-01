Dschungelcamp-Kandidatin 2023 Das ist Verena Kerth

Verena Kerth wurde am 18. Juli 1981 in München geboren. Schon während ihrer Schulzeit absolvierte die spätere Moderatorin Praktika bei TV München und Radio NRJ. Bei ihrem Job in der Promidisco P1 lernte sie 2003 FC Bayern-Torwart Oliver Kahn kennen. Der verließ für die Beziehung zu Kerth seine damals hochschwangere Frau, was das Paar schlagartig in den Fokus der Öffentlichkeit katapultierte. Die Beziehung hielt bis 2008.