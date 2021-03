„Let’s Dance“ 2021 : Schlagersängerin wagt sich aufs Tanzparkett

Köln Einige werden sich noch an ihre Auftritte bei „Deutschland sucht den Superstar“ aus 2009 erinnern – damals fiel Vanessa Neigert besonders durch Songs aus den 50er und 60er Jahren und entsprechende Outfits auf.

Mehrere Jahre lang hat sie sich wieder und wieder bei „Let’s Dance“ beworben – nun ist für sie ein großer Traum in Erfüllung gegangen: Schlagersängerin Vanessa Neigert ist bei der neuen Staffel der Tanzshow dabei gewesen. Allerdings platzte ihr Traum auch schnell wieder. Bereits nach der ersten regulären Show mussten Vanessa Neigert und Alexandru Ionel das Tanzparkett wieder verlassen. Das erste Mal stand die 28-Jährige damit jedoch nicht für RTL vor der Kamera: Sie nahm bereits 2009 an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) teil.

Mit der Interpretation von hauptsächlich Schlagersongs aus den 50er und 60er Jahren kam die damals 16-Jährige bis in die Mottoshows, schied dann jedoch als Sechstplatzierte aus. Obwohl sie es liebe, zu tanzen, habe sie bisher keinerlei professionelle Erfahrung. „Ich war noch nie in einer Tanzschule oder in einem Fitnessstudio angemeldet“, verrät sie in dem Interview. Deswegen hatte sie sich umso mehr gefreut, dass sie jetzt die Chance hatte, „von Profis richtig was zu lernen“.