Profitänzer bei „Let's Dance“ 2022 : Wer ist eigentlich Valentin Lusin?

Ab dem 18. Februar läuft wieder die beliebte Tanzshow „Let‘s Dance“ bei RTL. Seit 2018 ist Valentin Lusin mit seiner Ehefrau Renata Lusin Teil des Profitänzer-Ensembles von „Let‘s Dance“. Auch in diesem Jahr wird er wieder sein Tanzbein schwingen. Aber wer ist Valentin Lusin eigentlich?

Valentin Lusin wurde am 22. Februar 1987 in Sankt Petersburg (Russland) geboren. 1994 zog er mit seiner Familie nach Deutschland. Im selben Jahr begann Valentin Lusin mit dem Tanzen. Parallel dazu spielte er auch Klavier. Obwohl er in beiden Disziplinen erfolgreich war, entschied Valentin Lusin im Alter von 14 Jahren, sich fortan nur noch auf das Tanzen zu konzentrieren.