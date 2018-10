US-Serie "Mars": Astronauten kämpfen um ihr Leben

Berlin In einer neuen US-Serie fliegen sechs Astronauten zum Mars. Doch die Landung missglückt und die Besatzung muss sich durch eine unwirtliche Wüstenlandschaft kämpfen.

Er schimmert gelegentlich rötlich an unserem Nachthimmel. Ob es auf dem Mars Leben gibt, ist bislang unbekannt – im Juli entdeckten Wissenschaftler erstmals Wasser in flüssiger Form auf dem Nachbarplaneten der Erde. Bislang hat noch kein Mensch jemals einen Fuß auf ihn gesetzt. Doch das soll sich in naher Zukunft ändern, wie die sechsteilige Doku-Fiction-Serie „Mars“ zeigt, die vom US-Sender National Geographic entwickelt wurde und jetzt auch in Deutschland zu sehen ist.