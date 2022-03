„Tatort“ aus Münster : Undank ist der Welpen Lohn

MÜNSTER Ablenkung vom Weltgeschehen bietet der außergewöhnlich überdrehte „Tatort“ aus Münster mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers als Thiel und Boerne – und einem frechen Hund.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie und mehr als einer Woche Krieg in Europa ist Ablenkung durch Unterhaltung maximal notwendig. Etwas Eskapismus von der Gesamtheit der schlimmen Nachrichten aus der Weltpolitik, Seuchenbekämpfung und womöglich auch dem eigenen Arbeits- und Privatleben. Wochenende heißt im Zweifelsfall: Zeit für Fußball oder Mord und Totschlag im Fernsehen. Letzteres mag man drollig finden oder zum Schulterzucken, seltsam oder gar geschmacklos – es ist, wie es ist. Und das Spektrum ist ja auch breit: Das eine Ende der Skala bildet das Genre „True Crime“, mit dem Extra-Gruselfaktor der meist reißerischen Nacherzählung tatsächlicher, mehr oder weniger lange zurückliegender Kapitalverbrechen. Das andere Ende markiert der berühmt-berüchtigte „Schmunzelkrimi“ à la „Mord mit Aussicht“, was man in nicht geringerem Maße entweder mögen oder verabscheuen muss; dazwischen ist nicht viel.

Das Drehbuch von Astrid Ströher, die einst an der Düsseldorfer Kunstakademie Malerei studiert hat, ist gelungen grotesk. Die Regie von Sven Halfar muss man mögen. Auf die Frage nach der größten Herausforderung antwortete er: „In der Inszenierung die Balance zu halten. Die Figuren in ihrem Dilemma ernst zu nehmen. Die Dialoge und Situationen haben oft dazu verleitet, über die Stränge zu schlagen. Für mich liegt in der Ernsthaftigkeit die Komik.“ Diese Aussage mag angesichts des Ergebnisses erstaunen; spätestens die beiden bizarren Agentinnen fallen völlig aus dem Rahmen. Aber was soll’s. Es ist ja nur ein Film.