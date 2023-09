Nachfolgerin von Katrin Vernau Neue RBB-Intendantin Ulrike Demmer im Amt

Demmer erklärte zum Amtsantritt, sie sei froh, dass die praktische Arbeit nun beginne. Die Menschen in Brandenburg und Berlin sowie die Beschäftigten des RBB hätten „zu Recht hohe Erwartungen“. Der Sender habe in den zurückliegenden Monaten „eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie viel Kraft, Kreativität und Veränderungsbereitschaft in ihm stecken“. Sie starte deshalb mit Zuversicht.