„Über Geld spricht man doch!“ Cora Schumacher legt ihre Finanzen im TV offen

In einer neuen Fernsehsendung sprechen Prominente über ihr Geld. In der ersten Folge verrät Cora Schumacher wie es um ihre Einnahmen und Ausgaben steht. Was die gebürtige Langenfelderin zur Sendung sagt und wer noch teilnimmt.

22.04.2024 , 12:20 Uhr

Cora Schumacher legt bei der Sat.1 Show „Über Geld spricht man doch!“ ihre Finanzen offen. In der Vergangenheit war sie schon oft in Reality-TV-Formaten zu sehen. Archivbild. Foto: dpa/Henning Kaiser

In Zeiten von Inflation und unsicheren Renten müssen viele Bürger den Gürtel enger schnallen und genau auf Eingaben und Ausgaben schauen. „Über Geld spricht man nicht“, heißt ein altes Sprichwort. Ein neues Doku-Format will dieses vermeintliche Tabu brechen und verspricht unter dem Titel „Über Geld spricht man doch!“ den Blick auf Einnahmen und Ausgaben von mehr oder weniger prominenten Reality-TV-Stars. Worum geht es bei „Über Geld spricht man doch!“? In der vierteiligen Doku-Reihe „Über Geld spricht man doch!“ legen Prominente und „normale“ Bürger aus verschiedenen Einkommensschichten exklusiv ihre Finanzen offen, teilt der Fernsehsender mit. Im Kern sollen die Fragen, „Wie gut kommt eine durchschnittliche Familie in diesen Zeiten mit ihrem monatlichen Budget über die Runden?“, „Welche Einnahmen und Ausgaben haben die teilnehmenden Promis?“, und „Wie lässt sich für Jeden aus dem Haushaltsgeld mehr herausholen?“ beantwortet werden. Welche Promis machen bei „Über Geld spricht man doch!“ mit? Nach Angaben der Produktionsfirma Tresor TV werden Cora Schumacher, Lotto-Millionär Chico, Schauspielerin Yvonne Woelke und Ex-Fußballprofi Eike Immel in der vierteiligen Doku-Reihe über ihre Finanzen sprechen. Was sagt Cora Schumacher zur Sendung? In einem Trailer zum Doku-Format bekommt man schon einen ersten Eindruck zur ersten Folge. Schumacher erzählt dort, dass sie schon früh gelernt habe „für ihren Lebensunterhalt gerade stehen zu müssen“. Wenn andere Kinder mit ihren Eltern Urlaube in der Südsee gebucht haben, hätte sie in einer der Tankstellen ihrer Eltern die „6 bis 12 Uhr-Schicht geschoben“. Sie arbeite auch jetzt noch und würde heute von den Einnahmen aus „Film, Funk und Fernsehen“ leben. Das würde auch ganz gut laufen. Schumacher kommentiert den Trailer auf ihren sozialen Netzwerken, nachdem mehrere Medien über die neue Sendung berichtet hatten. Sie widerspricht der Aussage, dass sie 700 Euro im Monat für Beauty ausgebe. „Extensions alle 4-6 Monate“ seien da schon eher ihr Stil. Außerdem würde sie darüber nachdenken, ihr Haus zu vermieten, aber nicht aus Geldnot, sondern weil sie mehr Zeit für sich möchte. „Die Schlagzeilen über meine Finanzen sind ja fast schon lustiger als Comedy-Abend im Fernsehen“, kommentiert die gebürtige Langenfelderin. Sie verspricht „ungeschnitten und ungefiltert“ über ihr Leben zu „plaudern“. Außerdem werde es „lustig“. Wo kann man „Über Geld spricht man doch!“ sehen? „Über Geld spricht man doch!“ wird ab dem 22. April 2024 immer montags um 20:15 Uhr auf SAT.1 ausgestrahlt und ist auf dem Streamingportal Joyn abrufbar.

