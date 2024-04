„Über Geld spricht man doch!“ Cora Schumacher legt ihre Finanzen im TV offen

In einer neuen Fernsehsendung sprechen Prominente über ihr Geld. In der ersten Folge verrät die gebürtige Langenfelderin Cora Schumacher wie es um ihre Einnahmen und Ausgaben steht. Worum es in der Sendung gehen soll und wer noch teilnimmt.

22.04.2024 , 11:23 Uhr

Cora Schumacher legt bei der Sat.1 Show „Über Geld spricht man doch!“ ihre Finanzen offen. In der Vergangenheit war sie schon oft in Reality-TV-Formaten zu sehen. Archivbild. Foto: dpa/Henning Kaiser

In Zeiten von Inflation und unsicheren Renten müssen viele Bürger den Gürtel enger schnallen und genau auf Eingaben und Ausgaben schauen. „Über Geld spricht man nicht“, heißt ein altes Sprichwort. Ein neues Doku-Format will dieses vermeintliche Tabu brechen und verspricht unter dem Titel „Über Geld spricht man doch!“ den Blick auf Einnahmen und Ausgaben von mehr oder weniger prominenten Reality-TV-Stars. Worum geht es bei „Über Geld spricht man doch!“? In der vierteiligen Doku-Reihe „Über Geld spricht man doch!“ legen Prominente und „normale“ Bürger aus verschiedenen Einkommensschichten exklusiv ihre Finanzen offen, teilt der Fernsehsender mit. Im Kern sollen die Fragen, „Wie gut kommt eine durchschnittliche Familie in diesen Zeiten mit ihrem monatlichen Budget über die Runden?“, „Welche Einnahmen und Ausgaben haben die teilnehmenden Promis?“, und „Wie lässt sich für Jeden aus dem Haushaltsgeld mehr herausholen?“ beantwortet werden. Welche Promis machen bei „Über Geld spricht man doch!“ mit? Nach Angaben der Produktionsfirma Tresor TV werden Cora Schumacher, Lotto-Millionär Chico, Schauspielerin Yvonne Woelke und Ex-Fußballprofi Eike Immel in der vierteiligen Doku-Reihe über ihre Finanzen sprechen. Wo kann man „Über Geld spricht man doch!“ sehen? „Über Geld spricht man doch!“ wird ab dem 22. April 2024 immer montags um 20:15 Uhr auf SAT.1 ausgestrahlt und ist auf dem Streamingportal Joyn abrufbar.

(jh)