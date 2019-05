Castingshow : Yvonne Catterfeld gibt Juror-Job bei „The Voice“ auf

Unterföhring Die Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld hört als Jurorin bei der Castingshow „The Voice of Germany“ auf. „Schweren Herzens verabschiede ich mich nach 3 intensiven Jahren.“

„Dass Yvonne eine Pause bei "The Voice of Germany" einlegt, hat die Sängerin gemeinsam mit den Sendeverantwortlichen von Sat.1 und ProSieben beschlossen“, sagte eine Sendersprecherin am Dienstag in Unterföhring bei München. Wer Catterfeld nachfolgt, soll „rechtzeitig zur neuen Staffel“ bekanntgegeben werden.