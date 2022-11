Die Kult-Show kehrt zurück : Das müssen Sie zur „TV Total Wok-WM“ wissen

Düsseldorf Am 12. November ist es wieder soweit. Die „TV Total Wok-WM“ startet nach siebenjähriger Pause in die nächste Runde. Die wichtigsten Infos zur Sendezeit, den Teilnehmern und den bisherigen Siegern finden Sie hier.

Wann läuft die Show auf ProSieben?

Das Finale der Wok-WM wird am 12. November um 20.15 Uhr auf ProSieben übertragen. Außerdem ist das Event im Livestream auf der Website des Senders zu sehen. Die Qualifikation läuft am 11. November um 22.30 Uhr im TV. Auch hierzu bietet der Sender online einen Livestream an.

Schon am Mittwoch kündigte ProSieben an, dass TV Total-Moderator Sebastian Pufpaff nicht wie geplant für „Team TV Total“ an der Wok WM teilnehmen wird. Nach einem Fahrradunfall, bei dem er sich vier Rippen gebrochen hatte, muss sich der 46-Jährige eine Auszeit nehmen. „Die Ludolfs“-Star Manfred Ludolf wird seinen Platz im Wok einnehmen. Auch Tim Wiese, der für das gleiche Team starten sollte, wird am Samstag nicht zu sehen sein. Nachdem in der vergangenen Woche Fotos aufgetaucht waren, die den Ex-Torwart mit Mitgliedern der rechten Szene zeigen, entschied sich ProSieben gegen seine Teilnahme.