Comeback mit neuem Moderator : Stefan Raab arbeitet angeblich an Neuauflage von „TV Total“

Stefan Raab arbeitet angeblich an Neuauflage von „TV Total“

Düsseldorf Mehr als fünf Jahre nach dem Ende von „TV Total“ wird die Kultshow von den Fans noch immer vermisst. Jetzt gibt es Grund zur Hoffnung: Einem Bericht zufolge plant Stefan Raab ein Comeback für den Herbst – allerdings nicht als Moderator.

Doch jetzt gibt es Hoffnung auf ein Comeback. Wie der „ Spiegel “ nach Informationen aus Branchenkreisen berichtet, soll Raab derzeit an einer Neuauflage arbeiten. Schon im Herbst könnte die Kultshow von damals zurückkehren. Wer jedoch auf eine Rückkehr von Stefan „König Lustig“ Raab hofft, könnte enttäuscht werden. Dem Bericht zufolge will Raab mit seiner Firma Raab TV lediglich die Produktion übernehmen. Vor die Kameras soll sich ein anderer stellen – nach Informationen des „Spiegel“ voraussichtlich Sebastian Puffpaff.

Ein Comeback von „TV Total“ verfolge Raab bereits seit dem vergangenen Jahr, so der „Spiegel“. Alles finde unter strenger Geheimhaltung statt. So ist auch bislang nicht bekannt, wo die Rückkehr der einstigen Erfolgsshow laufen könnte. Der Stammsender ProSieben sagte dem Bericht zufolge, eine Rückkehr der Show, könne man „nicht bestätigen“, so verlockend das auch klinge. Auch die Produktionsfirma Brainpool, zu der Raab TV gehört, sowie Puffpaffs Management äußerten sich nicht zu einem möglichen „TV Total“-Comeback.