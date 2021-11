Beliebte Fernsehshow : „TV total“ kommt zurück – Pufpaff statt Raab

Köln Nach „Wetten, dass?“ kommt eine weitere beinahe legendäre Show zurück ins deutsche Fernsehen: TV Total ist ab diesem Mittwoch wieder im Programm. Moderator wird Sebastian Pufpaff. Das Format soll einmal wöchentlich laufen.

„TV total“ kehrt mit neuen Folgen ins deutsche Fernsehen zurück - dann aber ohne Stefan Raab als Moderator. Schon an diesem Mittwoch soll die Comedyshow wieder um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen sein, wie der Sender am Montag in Unterföhring bei München mitteilte. Neuer Gastgeber wird der Comedian Sebastian Pufpaff („Pufpaffs Happy Hour“) sein. Der 45-Jährige hat dieses Jahr den Grimme-Preis für Unterhaltung bekommen. „TV total“ war bereits von 1999 bis 2015 auf ProSieben gelaufen. Damals hatte noch Stefan Raab bizarre Fundstücke aus der Fernsehwelt gesammelt und Talkshowgäste genauso durch den Kakao gezogen wie Prominente und Politiker.