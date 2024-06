„TV total“ als Samstagabendshow ProSieben zeigt Specials mit Puffi

„Ein „TV total XXL“-Mega-Event aus der Kölner Lanxess Arena vor 15.000 Leuten im Publikum“, kündigte ProSieben-Chef Hannes Hiller in einem Interview des Branchendienstes „Meedia“ am Dienstag an. Das läuft bereits Ende August. „Zudem entwickeln wir ein ganz neues Show-Event: das „TV total Promi Wrestling“.“ Das Spektakel soll in diesem Winter steigen. „Auch Puffi steigt persönlich in den Wrestling-Ring und wird sich mit anderen messen“, so Hiller im Interview.