TV-Talk: Maybrit Illner zum Diesel-Paket - Halbgarer Kompromiss

Düsseldorf Das Diesel-Paket der Regierung war am Abend Thema bei Maybrit Illner im ZDF. Begeisterung kam über die Pläne zu Rabatten und Nachrüstung nicht auf. Die Gäste kritisierten vor allem die Autohersteller, die Verbesserungen endlich ernster nehmen müssten.

Die Bundesregierung hat ihr Diesel-Konzept vorgelegt, das Umtausch und Nachrüstung vorsieht und weder Steuerzahler noch Dieselfahrer belasten soll. Wer seinen alten Wagen mit der Abgasnorm Euro 4 oder 5 abgibt und dafür ein saubereres Fahrzeug - neu oder gebraucht - kauft, soll von den Herstellern eine Prämie bekommen. Maybrit Illner will am Abend im ZDF von ihren Gästen wissen: Werden die Hersteller mit einem Konjunkturprogramm belohnt, statt für Fehler bestraft? Ist die Politik ein weiteres Mal vor den Konzernen eingeknickt?

Auch der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock fehlen gesetzliche Regeln für eine Hardware-Nachrüstung, für deren Kosten ihrer Ansicht nach die Konzerne aufkommen sollten. Es müssten „politische Leitplanken“ gesetzt werden. „Seit drei Jahren wissen wir, dass ein Betrugsfall vorliegt”, sagt sie mit Anspielung auf die Schummelsoftware, die Abgaswerte verfälscht hat. „Jetzt so zu tun und zu sagen: 'Ach nee, eigentlich, so richtig betrogen haben wir nicht', geht vollkommen an der Realität vorbei“, schimpft die Grüne, für die das Problem nicht nur eine Frage von sauberer Luft ist. Sie beklagt einen „massiven Vertrauensverlust in die Demokratie“ und klagt: „Die Automobilindustrie tanzt der Politik auf der Nase herum.“