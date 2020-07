Corona-Talk bei „Maybrit Illner“ : „Mit dieser rassistischen Konnotation hat sich Armin Laschet entkanzlert“

Düsseldorf Die Zeiten, in denen alle zusammen gegen die Pandemie kämpften, scheinen vorbei zu sein. Bei „Maybrit Illner“ geht es um den Zusammenhang von Infektionen und prekären Arbeits- und Wohnbedingungen – und um Solidarität.

Plötzliche Abneigung gegen Gütersloher, hohe Zäune um Werksarbeiterunterkünfte, weiterhin schlechte Bezahlung von Pflegepersonal: In der Talkshow „Maybrit Illner“ diskutieren die Gäste am Donnerstagabend zum Thema „ Corona trifft nicht alle gleich – schwindet die Solidarität? “.

Soziale Ungleichheiten treten in der Coronakrise immer deutlicher zutage. Das bringt in der Talkrunde ein Lieblingswort hervor: Brennglas. Ein Gast stellt genau das in Frage.

Vom eigentlichen Thema der Sendung ist zunächst wenig zu spüren. Das liegt an der Ankündigung von Massentests in Bayern. So preist der bayrische Ministerpräsident Markus Söder zunächst sein Bundesland. Lob wird in der Talkrunde seine Allzweckwaffe werden. Erst einmal aber sorgt er für eine längere Diskussion über das Für und Wider von Corona-Tests.