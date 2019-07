TV-Nachlese „Hart aber Fair“ : „Die Demokratie macht drei Schritte rückwärts“

Düsseldorf Hinterzimmer-Deal oder beste Lösung - und außerdem eine Frau? “Hart aber Fair” macht in der ARD noch einmal die EU-Politik und Ursula von der Leyens Nominierung zum Thema. Auch zur Seenotrettung im Mittelmeer haben Frank Plasbergs Gäste etwas zu sagen.

Frank Plasberg blickt am Abend in der ARD bei “Hart aber Fair” noch einmal auf die Europawahl zurück und diskutiert das Ringen um die Besetzung der Spitzenposten. Zur Nominierung von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin fragt er zwei Politiker eine Politikerin, einen Satiriker und einen Journalisten: “Was zählt der Wählerwille, wenn jetzt das Spitzenpersonal im Hinterzimmer ausgekungelt wird?

Vom Verfahren zur Nominierung der künftigen Eu-Kommissionschefin sind weder die Politiker noch der Satiriker begeistert. Kabarettist Freitag ist von dem Prozess “richtig verärgert.” Daniel Caspary, Chef der Unionsabgeordneten in der EVP, räumt ein, seine erste Reaktion sei Fassungslosigkeit gewesen. Dass drei Regierungschef gelungen sei, die Spitzenkandidaten der Parteien zu verhindern und im Hinterzimmer entschieden wurde hält er für undemokratisch. Ablehnen will er die Deutsche aber nicht. Sie mache im Verteidigungsministerium einen hervorragenden Job, findet Caspary und sagt: “Als Ersatzlösung ist von der Leyen hervorragend.”

Letzteres sieht vor allem Sozialdemokrat Michael Roth völlig anders. Er spricht von der Leyen nicht ihre europäische Grundhaltung ab, sieht aber vor allem ihre Altlasten aus dem Ministerium als Problem. “Die Bundeswehr hat so viel Geld wie nie, aber im Verteidigungsministerium reiht sich ein Skandal an den nächsten.” Er befürchtet, dass von der Leyen, sollte sie nächste Woche gewählt werden, “die Hälfte ihrer Zeit in Untersuchungsausschüssen verbringt.”