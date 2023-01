TV-Quoten „Wilsberg“ schlägt „Die Promi-Darts-WM 2023“

Kabel eins lockte mit einer Folge der US-Serie „9-1-1 Notruf L.A.“ 690 000 Zuschauer (2,6 Prozent) an. TV-Quoten-Schlusslicht am Samstagabend unter den hier genannten Sendern war ZDFneo mit dem vierten Teil der „Fast and Furious“-Reihe: 400 000 Actionfans (1,5 Prozent) waren bei „Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile.“ mit dabei.