TV-Quoten Quoten: 7,75 Millionen sahen letzten „Polizeiruf“ mit Gregorowicz

Der amerikanische Piratenfilm „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ auf Sat.1 erreichte 1,57 Millionen (5,7 Prozent). Vox strahlte die Kochshow „Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition“ aus, dafür entschieden sich 1,27 Millionen (5,2 Prozent). Kabel eins hatte die Berufsdoku „Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand“ zu bieten, das holten sich 870 000 Menschen (2,9 Prozent) ins Haus.