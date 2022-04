TV-Quoten : „Polizeiruf 110“ verliert mit Charly Hübner auch Zuschauer

Als Alexander Bukow war Charly Hübner (r.) regelmäßig in der Krimireihe „Polizeiruf 110“ zu sehen. Foto: dpa/Sandra Hoever

Berlin Fast zwölf Jahre hat Charly Hübner als Kommissar Sascha Bukow im Rostocker „Polizeiruf 110“ ermittelt. Nach seinem Abschied schaltete circa eine Million weniger Krimifans ein.

Nach dem Ausstieg von Charly Hübner als TV-Kommissar hat der Rostocker „Polizeiruf 110“ etwas weniger Zuschauer angelockt. 8,19 Millionen (26,3 Prozent) schalteten am Sonntag ab 20.15 Uhr im Ersten die Episode „Seine Familie kann man sich nicht aussuchen“ ein.

Das waren zwar gut eine Million weniger Krimifans als beim besonders erfolgreichen letzten Fall von Sascha Bukow (Hübner) im Januar. Jedoch gab es in der Vergangenheit schon schwächere Quoten für das Team von der Ostseeküste. Und bei keiner anderen Primetime-Sendung dieses Abends saßen annähernd so viele Menschen vor der Mattscheibe. LKA-Ermittlerin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) traf in ihrem neuen Fall nunmehr auf die Kommissarin Melly Böwe (Lina Beckmann).