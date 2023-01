TV-Quoten 8,30 Millionen – Topquote für TV-Kommissarin Mariele Millowitsch

Auf Kabel eins lief der Thriller „Die purpurnen Flüsse“ mit Jean Reno, Vincent Cassel und Nadia Farès - der Spielfilm brachte 710 000 Zuschauer (2,6 Prozent) zum Einschalten. Der Regionalkrimi „Wilsberg: Schutzengel“ mit Leonard Lansink und Oliver Korittke interessierte auf ZDFneo 630 000 Menschen (2,2 Prozent). Vox hatte die amerikanische Krimiserie „Bones - Die Knochenjägerin“ mit Emily Deschanel und David Boreanaz im Programm - 610 000 Männer und Frauen (2,1 Prozent) waren am Bildschirm dabei. Die Komödie „How to Be Single“ mit Dakota Johnson, Rebel Wilson und Alison Brie hatte auf RTLzwei 490 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,8 Prozent).