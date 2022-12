TV-Quoten Die Argentinier besiegen die Kroaten – und Heino Ferch

Die TV-Quote bestimmen rund 5000 Haushalte repräsentativ für die gesamte fernsehschauende Bevölkerung. Erstmals wurden am 1. April 1963 die Einschaltquoten gemessen. Seit 2016 wird in Haushalten gemessen, in denen der Haupteinkommensbezieher deutsch spricht. Gemessen wird mit sogenannten Messroutern die per Audiomatching-Verfahren Daten sammeln. Die Messgeräte greifen Tonsignale am Fernseher ab und vergleichen sie mit den Audiomustern der Fernsehsender. Seit Sommer 2020 hat ein Teil der repräsentativen Haushalte neue Messgeräte mit denen die Reichweite von Streaming-Angeboten auf Smart-TV’s gesammelt werden können.