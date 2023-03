Vieles wie früher ZDF feiert 60. Geburtstag mit Retro-Shows und Programmansage

Außerdem setzen sich viele ZDF-Formate mit dem Jubiläum auseinander, beleuchten entweder die Zukunft oder setzen auf Retro-Momente. Das „ZDF-Morgenmagazin“ etwa stellt sich am Mittwoch, 22. März, ab 5.30 Uhr Fragen zum Fernsehen der Zukunft. In „ZDFzeit: Loriot, Otto & Co - 60 Jahre TV-Comedy“ blickt der Sender am 28. März (20.15 Uhr) auf lustige Momente der ZDF-Geschichte. In der Trödel-Show „Bares für Rares“ nimmt Horst Lichter am 31. März (15.05 Uhr) Objekte der Sendergeschichte unter die Lupe.