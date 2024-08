Reality-Sendung Der Starttermin für „Sommerhaus der Stars“ 2024 steht fest

Im „Sommerhaus der Stars“ müssen die Paare in verschiedenen Spielen müssen gegeneinander antreten. Wer ausscheidet, entscheiden nicht die Zuschauer, sondern die Teilnehmer selbst. Am Ende winken dem Sieger-Paar 50.000 Euro. In den Staffeln eins bis vier zogen die Promi-Paare in eine Villa nahe Lissabon in Portugal. In den letzten Jahren fand die Produktion jedoch infolge der Corona-Pandemie in Deutschland auf einem Bauernhof in Bocholt statt.