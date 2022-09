Willkommen im „Sommerhaus der Stars“! Die neue Staffel steht in den Startlöchern und mit ihr acht prominente Pärchen, die das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gewinnen und sich mit dem Titel, „Das Promipaar“ 2022, schmücken wollen. In Folge eins geht es bereits turbulent her - beim ersten Pärchen kriselt es bereits. Die ersten Szenenbilder zeigen wir in unserer Bildergalerie.

Auf einem Bauernhof nahe Bocholt in NRW, ziehen die ersten Promis ein. Cosimo und Nathalie machen den Anfang.