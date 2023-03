So war der „Tatort“ aus Münster Schöne neue (Schein)Welt

Die besten Szenen: Die eine hat mit dem Fall zu tun, die andere überhaupt nicht, dafür aber mit Boerne und Thiel. Erstere ist gut, weil sie sich – endlich, endlich! möchte man rufen – ernsthaft mit dem Thema befasst, um das sich dieser Tatort angeblich dreht: Die (Schein)Welt von Social Media und ihre Gefahren. Thiel und Boerne werden von Sabine Hertweck alias BusyBine ertappt, als sie in deren Wohnung herumschnüffeln und die Kulisse ihres Doppellebens entdecken. Was folgt ist eine echte Kritik an dem Konzept der Selbstvermarktung via Smartphone. Mit Ende zwanzig, so erzählt es BusyBine, während Boerne mit dem Requisiten-Obst herumspielt, sei sie von jüngeren Influencerinnen immer mehr verdrängt worden. Da habe sie beschlossen, sich auf den „Mama-Content“ zu konzentrieren. „Ich war im richtigen Alter, und ich hatte die Follower“, sagt Herteck achselzuckend – dass sie nie schwanger war, ist für die Geschäftsfrau ein leicht überwindbares Hindernis. Sie vergleicht sich mit einer Schauspielerin, die in eine Rolle eintaucht. Und warum auch nicht? Ist nicht alles in der Welt der Sozialen Medien am Ende Inszenierung?