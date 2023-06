So wird der „Tatort“ aus Franken Cosa nostra in der Oberpfalz

Mächtige Windradflügel zerschneiden den Himmel, unter dem Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) im Auto dem Horizont entgegensteuert, winzigklein, dem Schicksal ausgeliefert, das ihn in Form eines Anrufs in diese Gegend geführt hat: Marcus Borchert (Pirmin Sedlmeir) hat sich überraschend gemeldet, ein Freund aus Berliner Zeiten, nun Pfarrer in einem Kaff in der Oberpfalz, in dem es außer der Windkraft und der Jugendvollzugsanstalt nicht viel gibt und dessen Friedhof eine besondere Stelle für Gräber bereithält, für Menschen, die freiwillig aus dem Leben schieden. An der Nordseite.