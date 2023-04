Wer steckt dahinter? Der Waschbär bei „The Masked Singer“ ist enthüllt

Besonders viel Applaus gab es dagegen auch in der zweiten Show wieder für das Spinnenwesen „Diamantula“, das kraftvoll den Rolling-Stones-Hit „Paint It Black“ schmetterte. „Es ist so gruselig und wunderschön zugleich“, kommentierte Moschner. „Diamantula“ wurde auch prompt in die nächste Sendung gewählt. Zuschauer können gespannt sein: In den kommenden Wochen soll sich das Wesen immer weiter in eine Spinne verwandeln. Als weitere Masken sind noch unter anderem ein Toastbrot, ein Seepferdchen und ein Igel im Rennen.