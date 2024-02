Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi im Interview „Die Let’s Dance-Jury wird nicht gewechselt wie eine Unterhose“

Motsi Mabuse: Das Format ist in England riesengroß und Unterhaltung auf höchstem Niveau. Wir haben mehr als 50 Prozent Einschaltquote und bis zu 10 Millionen Zuschauer bei jeder Folge. Für mich sind es aber zwei unterschiedliche Shows. In England ist es sehr traditionell. Die Leute wollen es auch so. In Deutschland wird auch mal etwas ausgetestet. Hier haben wir uns in 17 Jahren wahnsinnig gut weiterentwickelt und wir gehören sicherlich zu den besten weltweit. In England ist der Trubel dafür noch viel größer. Wenn die Show läuft, sind überall Paparazzi. In Deutschland kann ich dagegen unter der Woche ein ziemlich normales Leben leben.