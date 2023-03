„Sehr emotionale Reise“ Tiktoker muss „Let's Dance“ nach dem Jive verlassen

Nach dem Jive ist Schluss: Tiktok-Star Younes Zarou ist aus der RTL-Show „Let's Dance“ ausgeschieden. Der 25-Jährige und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (32) bekamen am Freitagabend zu wenige Stimmen der Zuschauer und sind deshalb in der nächsten Sendung nicht mehr dabei. Die Jury im Kölner Studio hatte ihre Performance zu „Take on Me“ von a-ha vorher noch im Mittelfeld einsortiert und insgesamt 19 Punkte vergeben.