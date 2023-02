Profitänzer bei „Let's Dance“ 2023 Wer ist eigentlich Massimo Sinató?

Massimo Sinató war in der dritten Staffel "Let´s Dance" zum ersten Mal Teil des Profitänzer-Ensembles und konnte mit Sophia Thomalla direkt zum Sieg tanzen. 2020 gewann er an der Seite von Lili Paul-Roncalli. In der fünften Staffel erreichte der Profitänzer mit dem Model Rebecca Mir den zweiten Platz. Das Tanzpaar verliebte sich und heiratete am 27. Juni 2015 auf Sizilien. Im April 2021 kam dann ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.