Profitänzerin bei „Let's Dance“ 2023 Wer ist eigentlich Renata Lusin?

2006 studierte die russische Tänzerin und Tanzsporttrainerin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Betriebswirtschaftslehre. Das Studium schloss sie erfolgreich ab. Am 30. Mai 2014 folgte dann die Hochzeit des Tanzpaares auf Schloss Dyck in Jüchen. Seit 2018 ist Renata Lusin ein fester Teil des Profitänzer-Ensembles von „Let's Dance“. Im vergangenen Jahr konnte sie sich mit dem Ex-Fußballer Rúrik Gíslason den Sieg ertanzen. 2023 sollte Renata Lusin eigentlich auch an der RTL-Tanzshow teilnehmen. Kurz vor Start der Staffel gab sie allerdings ihre erste Schwangerschaft bekannt und fällt daher für die aktuelle Ausgabe aus. Ersetzt wird sie durch Profitänzerin Malika Dzumaev, die zum dritten Mal an der Tanzshow teilnimmt.