Profitänzer bei „Let's Dance“ 2022 : Wer ist eigentlich Massimo Sinató?

Ab dem 18. Februar läuft wieder die beliebte Tanzshow „Let's Dance“ bei RTL. Publikumsliebling Massimo Sinató ist in diesem Jahr auch wieder als Profitänzer dabei. Wer er ist und warum er eine Staffel bei der Show pausiert hat, erfahren Sie hier.

Geboren wurde der Profitänzer am 2. Dezember 1980 als Sohn eines italienischen Vaters und einer deutschen Mutter in Mannheim. Bereits im Alter von zehn Jahren entdeckte er in der Sparte lateinamerikanische Tänze seine Leidenschaft zum Tanzen. 1992 nahm Massimo Sinató zum ersten Mal an einem Amateurturnier teil und landete direkt auf dem Siegertreppchen. 2001 wurde er sogar Belgischer Meister. Mit seiner Tanzpartnerin Tatjana Kuschill war er von 2006 bis 2010 Bayerischer Meister S-Latein. 2011 heiratete er seine Tanzpartnerin. Im August 2012 folgte allerdings die Trennung.