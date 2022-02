Kandidatin bei „Let's Dance“ 2022 : Wer ist Cheyenne Ochsenknecht?

Das sind die Teilnehmer bei „Let's Dance" 2022

Köln Am 18. Februar 2022 geht „Let's Dance“ wieder in die nächste Runde. Mit einem Samba, Rumba und einem langsamen Walzer versuchen sich 14 Promis den Sieg zu ertanzen. Darunter ist auch Cheyenne Ochsenknecht. Aber wer ist das eigentlich? Wir stellen die Kandidatin genauer vor.

2018 hat Jimi Blue Ochsenknecht bei „Let's Dance“ schon gezeigt, dass Talent in der Familie steckt. Das will Cheyenne Savannah Ochsenknecht in der 15. Staffel „Let's Dance“ auch unter Beweis stellen.

Cheyenne Ochsenknecht wurde am 6. Juli 2000 in München als jüngste Tochter des Schauspielers Uwe Ochsenknecht und des Models Natascha Ochsenknecht geboren. Anders als ihre Brüder Jimi Blue und Wilson Gonzalez trat sie nicht in die Fußstapfen ihres Vaters. Sie nahm sich ihre Mutter als berufliches Vorbild und ist als Model und Influencerin erfolgreich. Im Alter von 15 Jahren feierte Cheyenne Ochsenknecht ihr Laufsteg-Debüt für das deutsche Label „Riani“ bei der Berliner Fashion Week. Im folgenden Jahr lief sie auch in Paris bei der Fashion Week über den Catwalk. Seither folgten zahlreiche weitere Model-Jobs für Bvlgari, NA-KD, Prada und viele mehr.

2019 konnte man Cheyenne Ochsenknecht neben Elena Carrière, Lou Beyer und Laura Karasek in der Vox-Doku „7 Töchter sehen“.

2020 machte Cheyenne Ochsenknecht ihre Schwangerschaft öffentlich. Am 26. März 2021 kam Töchterchen Mavie auf die Welt. Anfang 2022 gab sie ihre Verlobung mit ihrem Partner Nino bekannt.

Durch ihre Teilnahme an „Let's Dance“ geht für Cheyenne Ochsenknecht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Aber auch das bringt sie nicht aus der Fassung: „Ich bin auf der Paris Fashion Week gelaufen, hatte Shootings für die Vogue in Frankreich und Portugal und lebe jetzt mit 50 Rindern, 30 Schafen, 20 Schweinen, diversen Hühnern und einem Esel auf einem Bauernhof, miste Ställe aus und bringe Kälber zur Welt. Da bringen mich das Tanztraining und selbst Joachim Llambi nicht aus der Ruhe“, sagte sie zu RTL.

