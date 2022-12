Sendung im ZDF „Ein Herz für Kinder“ – Demut lernen mit Königin Silvia und Wladimir Klitschko

Peter Schwidtal von der Organisation Archemed sagt dann etwas, was im Alltag hier manchmal aus den Augen gerät. Immer, wenn sie aus Eritrea zurückkämen in dieses paradiesische Deutschland, seien sie demütig. „Die meisten Menschen machen sich ja gar keine Gedanken, wie gut es uns hier geht im Vergleich zu anderen Ländern.“ Er erinnert dann an die Lebensbedingungen in Eritrea, Afghanistan und auch in der Ukraine.