So wird der „Tatort“ aus Münster Boerne und Thiel auf Magic Mushrooms

Leider wird es dann sehr schnell albern, und, was noch ärgerlicher ist, billig. Szenen werden ohne ersichtlichen Grund durch ein Handy gefilmt, und Boerne erklärt seine Mordtheorien im Tiktok-Stil, während er entrückt in die Kamera starrt. In diesen Momenten ist von dem eingespielten Tatort-Team leider nicht mehr viel übrig, Thiel und Boerne benehmen sich wie Kommissare auf Magic Mushrooms. Das soll innovativ sein, gerät aber über weite Strecken so lieblos und unmotiviert, dass man geneigt ist, umzuschalten oder zumindest nebenbei den eigenen Instagram-Feed zu checken.