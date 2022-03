Nach Wochen emotionaler Dates, Flirts und schwierigen Entscheidungen darf nun eine Kandidatin auf die letzte Rose hoffen. Zuvor steht aber noch die letzte Date-Woche mit seinen zwei Auserwählten in Mexiko an. Für wen sein Herz letztlich höher schlagen wird und wer in Zukunft an seiner Seite steht, erfahren Sie in dieser Bildergalerie.

Das letzte Date mit seinen Auserwählten gestaltete sich anders als die Wochen zuvor. Denn Dominik wird jeweils mit Jana-Maria und Anna auf die gemeinsame Reise im TV zurückblicken.

Anna bekommt als erste die Gelegenheit sich bei einem romantischem Kinobabend mit Dominik die schönsten und aufregendsten Momente anzusehen.