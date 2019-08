TV-Pfarrer und Autor : Johannes Kuhn im Alter von 95 Jahren gestorben

Der «Fernsehpfarrer» Johannes Kuhn in seinem Garten in Leinfelden-Echterdingen (Archivbild). Foto: dpa/Harry Melchert

Stuttgart Millionen kannten den Mann aus TV und Radio: Der frühere TV-Pfarrer und erfolgreiche Buchautor Johannes Kuhn ist tot. Er starb bereits in der Nacht zum 5. August im Alter von 95 Jahren.

Das teilte die Evangelische Landeskirche in Württemberg am Mittwoch mit. Mit dem therapeutischen Klang seiner Stimme und seinem lockeren Erzählton wurde Kuhn in seiner aktiven Zeit ab den 60er Jahren zu einem der bundesweit angesehensten evangelischen Theologen.

Bundesweit wurde Kuhn durch die Moderation der ARD-Bibelquizsendung „Reise nach Jerusalem“ sowie der ZDF-Fernsehreihe „Pfarrer Johannes Kuhn antwortet“ bekannt. Von 1979 bis 1997 schrieb er für die Zeitung „Sonntag Aktuell“ wöchentlich eine eigene Kolumne. Über zehn Jahre leitete er außerdem die Hörfunkkommission der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Von 1961 bis zum Ruhestand 1989 arbeitete der Theologe als Rundfunkbeauftragter der württembergischen Landeskirche. Mit der Morgenandacht „Das geistliche Wort“ im damaligen Süddeutschen Rundfunk gab Johannes Kuhn einer Millionenhörerschaft Kraft für den Tag und betreute eine Gemeinde Tausender oftmals anonymer Zuhörer per Brief oder Telefon, hieß es in der Mitteilung.

Der württembergische Landesbischof Frank Otfried July nannte Kuhn in einem Nachruf einen einzigartigen „Medienseelsorger“. July erinnerte daran, dass Kuhn für viele Menschen das Gesicht der Kirche gewesen sei. Kuhn wurde 1924 in Plauen/Vogtland geboren und 1989 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt, 1997 erhielt er die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg. Der Vater von vier Kindern lebte zuletzt mit seiner Frau Henriette in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart.

(felt/epd)