TV-Nachlese zu „Hart aber fair“: „Es wird ein Sommer der Überraschungen“​

Köln Die Sommerferien stehen vor der Tür, aber das große Flughafenchaos gibt es schon jetzt. Wie können die Probleme behoben werden? Und sollten sich Urlauber in diesem Sommer besser den Ärger sparen? Um diese Fragen ging es bei der Talkshow „Hart aber Fair“.

Das Thema der Talkshow am Montagabend war die Frage: „Flugausfälle, Personalmangel, Teuer Urlaub: Ist das Ferienchaos noch vermeidbar?“

Die Gäste:

Darum ging‘s:

Um die nach der Corona-Pandemie angeschlagene Tourismusbranche, Personalmangel und Chaos an Flughäfen und gestiegene Preise

Die Talk-Highlights:

Am Freitag starten die Kostenpflichtiger Inhalt Sommerferien in Nordrhein-Westfalen - aber schon vor dem Start der Hauptsaison gibt es Chaos an den deutschen Flughäfen. Dabei sei noch nicht einmal das Niveau von Vor-Corona-Zeiten erreicht, sagt Ute Dallmeier, die mehrere Reisebüros führt. Der Buchungsstand liege im Vergleich bei 70 Prozent. Da kann es überraschen, dass die Flughäfen auf die Zahl der Passagiere offenbar nicht vorbereitet zu sein scheinen.