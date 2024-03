Journalistin bei Maybrit Illner „Nach der Ukraine wird sich Putin einen neuen Kriegsschauplatz suchen“

Sabine Adler teilt seine Einordnung. “Putin braucht den Krieg zum Machterhalt”, sagt die langjährige Moskau-Korrespondentin. “Sobald er von Krieg redet, steigen seine Umfragewerte.” Zugleich erlaube ihm die Machtdemonstration, die diese “Wahl” gewesen sei noch mehr Einfluss. “De-fakto herrscht ein Kriegsrecht im Land.” Alle Kraft werde in die Kriegswirtschaft gesteckt. Mit diesem Krieg sei Putin “auf dem Zenit seiner Macht”. Um dort zu bleiben werde er “nach der Ukraine einen neuen Kriegsschauplatz suchen.” Um so wichtiger sei, dass die demokratischen Länder ihm Grenzen setzten. Die Abstimmung in Russland bezeichnet sie als “Pseudowahl”. Den Titel “Präsident” verdiene Putin ebenfalls nicht, so dürfe man ihn kaum nennen. “Diktator wäre gut, Despot wäre gut.”