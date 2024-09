„Hart aber Fair“ nach Landtagswahlen im Osten „Die Angst ist berechtigt“

Während CDU-Politiker Frei bei der Ursachensuche betont, dass bundespolitische Themen wahlentscheidend waren, hat “Zeit”- Autorin Jana Hensel einen anderen Eindruck. “Die AfD ist während Ihrer Regierungszeit um zehn Prozent gestiegen”, sagt sie in Richtung Lauterbach. Der räumt zwar ein, Anteil zu haben, “unsere Leistung, etwa wie wir im Haushalt verhandelt haben, war nicht richtig.” Dennoch täte ihm das “bestürzende Ergebnis” für die betroffenen Länder auch leid. Dass Lauterbach das Ergebnis als “schockierend” bezeichnete und sich “bestürzt” zeigt, kauft Hensel ihm nicht so recht ab, sie findet auch nicht, dass von einer “Zäsur” gesprochen werden könne. “Es war ein weiterer Schritt in einer besorgniserregenden Entwicklung”, sagt die Autorin. “Die eigentlichen Zäsuren haben sich 2017 abgespielt, als die AfD zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen ist.”