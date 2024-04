Tino Chrupalla bei Caren Miosga „Geschmacksache - oder eher Frauenverachtung?“

Auch der frühere Siemens-Vorstand Joe Kaeser warnt, vor allem zu den Folgen der AfD-Politik für Deutschland als Wirtschaftsstandort: Die Debatte, wie viele Prozent die AfD in einem Bundesland bekomme sei weniger Gegenstand der Diskussionen in der Industrie, sagt Kaeser. “Es ist ein größerer Rahmen: Seid ihr Deutschen noch Bestandteil einer offenen, freiheitlichen Welt? Habt ihr etwas gelernt aus eurer Vergangenheit? Seid ihr immer noch bereit, diese Weltoffenheit auch zuzulassen.” Firmen würden sich durchaus die Frage stellen, ob Deutschland noch ein Land sei, in dem man investieren kann und in das sie Fachkräfte mitbringen möchten.

“Diese rechtsradikalen und auch linksradikalen Demonstrationen machen in der Welt keinen guten Eindruck”, sagt er und erinnert an die Worte der AfD-Kovorsitzenden, die 2018 nicht am Biertisch sondern “unter dem Bundesadler” über “Kopftuchmädel, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse” herzog.