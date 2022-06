Ukrainischer Außenminister bei Anne Will: : “Dann werden wir eben mit Schaufeln kämpfen“

Anne Will diskutiert mit ihren Gästen über die EU-Kandidatur der Ukraine und Waffenlieferungen in das Land. Foto: Screenshot ARD

Düsseldorf Der Ukrainische Außenminister lässt am Abend bei Anne will keinen Zweifel am Durchhaltewillen seines Landes. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geht fest vom Kandidatenstatus des Landes aus.

Die Gäste:

Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, CDU,

Dmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine

Michael Müller, MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, SPD

Johann David Wadephul, Mitglied des Bundestages und Stellv. Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Auswärtiges & Verteidigung

Claudia Major, Politikwissenschaftlerin, Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin

Christoph Schwennicke, Journalist

Darum ging es

“Solidarität mit der Ukraine - Wozu sind Deutschland und Europa wirklich bereit?” war am Abend Anne Wills Thema in der ARD. Es ging um den EU-Kandidatenstatus des Landes und erneut ausführlich um das Wie und Wann und Aber der deutschen Waffenlieferungen.

Der Talk-Highlights

Den Auftakt macht am Abend in der ARD Ursula von der Leyens positives Statement zum Kandidatenstatus der Ukraine. Den prägnantesten Satz liefert der ukrainische Außenminister in der Diskussion um die Waffenlieferungen. Falls einige Europäer meinten, die Ukraine würde im Angesicht einer Niederlage im Krieg mit Russland kapitulieren, lägen sie falsch, machte Dmytro Kuleba klar: “Wenn wir keine Waffen erhalten, nun, dann werden wir mit Schaufeln kämpfen”, sagte der Außenminister, der per Video zugeschaltet war. Es sei ein “Krieg um unsere Existenz” und “je früher Waffen geliefert werden, desto größer ist die Hilfe für uns.”

Zuvor wollte Anne Will von der EU-Kommissionspräsidentin wissen, ob es richtig sei, gerade jetzt mit der Ukraine über einen EU-Beitritt zu sprechen und die CDU-Politikerin ließ keinen Zweifel zu: “Ja, es ist richtig”, sagte von der Leyen, denn „Die Ukraine hat enorme Schritte nach vorne gemacht in den letzten Jahren.“ Zwar wolle die EU „noch mehr Reformen sehen“. Doch es sei auch “unsere moralische Verpflichtung”, dem Land diese Unterstützung jetzt auch zu geben.

Moldau offiziell zu Kandidaten für einen Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen. Am Donnerstag und Freitag beraten die 27 EU-Staaten in Brüssel über die Empfehlung. Dass diese Empfehlung positiv ausfällt ist für von der Leyen am Abend klar: „Natürlich ist das eine historische Entscheidung, die auch der Europäische Rat jetzt treffen muss, aber die Vorbereitungen sind gut“, sagte sie und fügte hinzu: „Ich bin zuversichtlich.“

Daran, dass dieser Schritt nicht im Eiltempo passiert, erinnert Politikwissenschaftlerin Claudia Major. Wenn jetzt der Kandidatenstatus verliehen werde, heiße das ja nicht, das die Verhandlungen beginnen und das Land der Eu morgen beitrete. Es gehe bei dem Schritt aber auch um eine ganz klare Interessenlage der EU. “Das ist ja kein Almosen, sondern für die EU sehr interessant, vor allem wenn es in geordnetem Rechtsrahmen stattfindet”, sagt Major.

Zu den Waffenlieferungen an die Ukraine tauschen die Politiker die bereits viel gehörten Argumente aus. Michael Müller erinnert daran, was bereits jetzt alles auf anderen Ebenen für die Ukraine getan werde. Johann David Wadephul kritisiert, dass auch nach vier Kriegsmonaten keine Geräte angekommen seien. Er findet, die Marder-Panzer, die ausreichend zur Verfügung stünden, machten Sinn, auch wenn sie nicht höchste Priorität hätten. “Es geht in dieser hochkritischer Situation darum, dass einfach was ankommt”, so der CDU-Politiker.

Kuleba warnt, die Ukraine brauche auch dringend Waffen wie Artillerie-Systeme, Flugabwehrgeräte und Raketensysteme. Je früher die Waffen kämen, desto weniger Menschen würden sterben. Auf Nachfrage von Will, ob es richtige sei, wenn Scholz weiter mit Putin spreche, nimmt der Außenminister kein Blatt vor den Mund: Über viele Jahre in der Beziehung mit Russland habe Putin gelogen, noch kurz vor dem Krieg habe er nicht nur Scholz sondern auch andere Regierungschefs angelogen. Ob die Regierung mit ihm spreche oder oder nicht sei egal, so der Ukrainer: Putin “lügt und betrügt und er tut was er möchte.”

Wadepuhl insistiert, das grüne Licht für die Marderpanzer hätte schon lange da sein können. “Jetzt muss man doch alles tun was irgend möglich ist”, fordert der CDU-Politiker und kritisiert: “Und das tut Deutschland nicht.”

Journalist Schwennicke wehrt sich in der Diskussion gegen die “Primitivisierung eines sehr komplexen Sachverhaltes”. Ein Festbeissen am Begriff Kriegsziel bringe nichts. Militärische Überlegenheit habe auch mit Soldaten zu tun. Ein Bereich in dem Russland zahlenmäßig überlegen ist.

Sicherheitsexpertin Major wünscht sich ein klar strukturiertes Programm für einen langwährigen Krieg: “Was können wir jetzt machen, was in vier Wochen, was in sechs Monaten?”. Wenn Russland den Donbass und weitere Regionen erobern würde, und die Ukraine als eigenständiger Staat nicht mehr existiere, wäre es auch um Deutschland “extrem schlecht bestellt”, sagt Major. “Jetzt gewinnt der, den Krieg, der länger durchhält.”

(juju)