TV-Nachlese zu Anne Will „Mehr Klimaschutz oder kein Klimaschutz?“

Auch nicht im Studio war Greta Thunberg, aber die Moderatorin hatte den “Weltstar der Klimabewegung” am Vortag in einem der Nachbardörfer interviewt und zeigt Zuschauern und Gästen den Film. Wie gewohnt sparte die Aktivistin im Gespräch mit Will nicht mit Kritik: Auch sie nennt Deutschland “historisch einen der größten Umweltverschmutzer der Welt.” Ihr erscheine auch seltsam, dass nun ein Dorf aufgegeben werde, um die anderen zu retten. “Vor allem wenn man an die Mengen Co2 denkt, die ausgestoßen werden”, wenn die Pläne umgesetzt werden.

Auch für den Kompromiss mit der RWE hat sie nicht viel übrig: “Als Aktivistin ist es nicht meine Rolle, Kompromissen zwischen Regierungen und sehr zerstörerischen Unternehmen anzusehen”, sagt Thunberg. Ihre Rolle sei vielmehr darauf hinzuweisen, das was passiere falsch sei. Wenn die Grünen “Lützerath opferten” sei das in ihren Augen heuchlerisch.