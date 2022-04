Sicherheitsexpertin bei Markus Lanz: : Scholz-Besuch wäre „auch eine Botschaft an Russland“

Markus Lanz spricht mit seinen Gästen über die deutsche Ukraine-Politik, Anne Spiegels Rücktritt und die Wohnbausituation. Foto: Screenshot ZDF

Düsseldorf „Krieg ist zu 50 Prozent Symbolpolitik“, sagt Florence Gaub am Abend bei Markus Lanz. Bauministerin Klara Geywitz verteidigt den Bundeskanzler und äußert sich zum Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel.

Darum ging es

Fährt Olaf Scholz in die Ukraine? Was ist zu Anne Spiegels Rücktritt noch nicht gesagt? Wird in Deutschland bald alle 80 Sekunden eine neue Wohnung fertig? Markus Lanz diskutierte am Abend im ZDF mit vier Frauen drei komplexe Themen.

Die Gäste

Florence Gaub, Sicherheitsexpertin, Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien

Helene Bubrowski, Juristin und Journalistin der "FAZ"

Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (SPD)

Lamia Messari-Becker, Bauingenieurin und Professorin für Gebäudetechnologie

Der Talkverlauf

Zum Auftakt debattierten zwei der vier Frauen im Studio den Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel. Ihre Kabinettskollegin deutet vorsichtig an, dieKostenpflichtiger Inhalt Pressekonferenz mit der persönlichen Erklärung sei vielleicht keine so gute Idee gewesen: “Wenn ich mal in so einer Situation bin, würde ich mir wünschen, dass ich vielleicht jemanden an meiner Seite hab, der sagt, schlaf mal noch eine Nacht darüber, und mach das vielleicht Morgen vormittag”, sagt Klara Geywitz. Es sei eventuell besser gewesen, sich in so einer Situation nicht so emotional, sondern mit kühlem Kopf zu erklären.

Helene Bubrowski sieht die Sache anders. Sie ärgert vor allem die politische Kommunikation, in der Emotionales und politische Fehlentscheidungen “jetzt so vermischt werden”. Es gehe ja gar nicht um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Anne Spiegel, die sie als “durchaus karrierebewusst” kenne, habe Fehler gemacht und hinterher als taktischen Zug noch ihre Haut retten wollen. Das ist für die Journalistin “fast schon emotionale Erpressung.” Geywitz hat mehr Verständnis für die Grüne: “Ihre Analyse geht davon aus, dass wir Politikerinnen hundertprozentige Machtroboter sind.”

Von Geywitz will Markus Lanz auch zum Thema Ukraine klare Ansagen: “Warum fährt Olaf Scholz nicht in die Ukraine? Was hält ihn davon ab?”, fragt er die SPD-Politikerin, die zunächst lobt, dass ja gerade “drei engagierte Politiker” unterwegs dorthin seien. Ob das gemeinsam Foto von Scholz und Selenskyj nun so wichtig sei, wisse sie nicht, denn: “Ich bin keine Symbolpolitikerin.” Wenn Scholz in die Ukraine fahre, sei das ein “starkes Statement”, zu dem er ihrer Ansicht nach dann konkrete Ansagen mitbringen müsse. Im übrigen sei sie dafür, “alles zu tun was der Ukraine hilft, aber alles zu vermeiden was in Deutschland Gefährdung hervorruft.” Lanz genügt das alles nicht, er reitet wiederholt darauf rum, dass sich der Bundeskanzler “fast wegduckt” wenn es um die Ukraine geht.

Auch Bubrowski hat nichts gegen Symbole, es sei “wichtig, der Welt zu zeigen, die Ukraine ist nicht alleine”, sagt die Journalistin und Florence Gaub pflichtet ihr bei: “Krieg ist 50 Prozent Symbolik”, sagt die Sicherheitsexpertin, es wäre auch eine Botschaft an Russland.

Als Lanz von ihr wissen will, was Putin mit einer kompletten Zerstörung einer Stadt wie Mariupol bezwecken könne, rät sie: "Man muss über die Bilder hinaussehen.” Die Ukrainer hätten die Russen absichtlich in Mariupol so lange wie möglich festgehalten. Damit fehlten diese russischen Truppen anderswo. Sie erklärt Kriegsstrategien und sagt: “Ich bin dafür, der Ukraine alles zu geben was sie brauchen.” Welche Maßnahme Putin nun als Anlass für welche seiner nächsten Aktionen sehe, sei überdiesunberechenbar, auch auf seine Andeutungen zu einer Lösung des Konflikts im Mai gebe sie nicht viel. “Der Typ lügt ja schon seit acht Jahren.”

Sie ist aber nicht ausschließlich pessimistisch: “Krieg ist an sich ein dreckiges Geschäft”, sagt sie, “Es ist die extremste Waffe der Menschen, um ein Ziel zu erreichen.” Doch auch wenn der Westen bislang nicht sehr viel Erfolg mit seinen Strategien gehabt habe, gebe es Anlass zu Hoffnung: An irgendeinem Punkt sei es so weit, dass verhandelt werde.

Dass der Krieg auch etwas mit dem Wohnen in Deutschland zu tun hat, besprach Lanz zuletzt mit Bauingenieurin Lamia Messari-Becker, die das Ziel der Bundesbauministerin kommentiert, jährlich 400.000 neue Wohnungen bauen zu wollen: “Das ist alles nicht machbar”, so die Professorin für Gebäudetechnologie. Vom Krieg seien nicht nur Gaslieferungen sondern auch zahlreiche Baumaterialien betroffen, die Abhängigkeiten seien komplex. Nicht zuletzt mangele es an Arbeitskräften: Es fehlten allein 40.000 Handwerker, die zum Beispiel Wärmepumpen einbauen könnten. “Zudem gehen in den nächsten fünf Jahren in dem Bereich Handwerk mehr Menschen in Rente als nachwachsen können.” Es sei für sie auch Aufgabe der Politik, der Baubranche klarzumachen, dass es langfristig lohne, in Produktion und Ausbildung zu investieren.

(juju)