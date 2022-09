Bärbel Bas bei „Maischberger“ : „Die Ukraine braucht dringend, schnell unsere Unterstützung“

Sandra Maischberger im Gespräch mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) in der ARD Foto: Screenshot ARD

Düsseldorf Mehr Waffen an die Ukraine liefern oder mehr verhandeln? Bei “Maischberger” wird am Abend die deutsche Haltung zur Ukraine diskutiert. Marielouise Beck bleibt erstaunlich gelassen, während Klaus Ernst in Rage gerät. Bärbel Bas sorgt für Erdung.

Darum ging es

Sandra Maischberger fragt am Abend in der ARD: Wohin führt die Ukraine-Politik der Regierung? Den Grünen geht die Unterstützung nicht weit genug, Die Linke ist gegen Waffenlieferungen. Zwei Journalistinnen und ein Autor kommentieren, ein Politiker regt sich auf und eine Politikerin bleibt beeindruckend gelassen. Die Bundestagspräsidentin macht klare Ansagen.

Die Gäste

Bärbel Bas, Präsidentin des Deutschen Bundestags, SPD

Marieluise Beck, Bündnis 90/Grüne

Klaus Ernst, Die Linke

Ulrich Wickert, Autor und Moderator

Helene Bubrowski, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

Julie Kurz, ARD Hauptstadtstudio

Der Talkverlauf

Zum Auftakt zitiert die Moderatorin den ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba, der in Berlin “kein vernünftiges Argument” entdecken kann, das gegen weitere Waffenlieferungen spreche. Die Journalisten sind sich ungewöhnlich einig: Helene Bubrowski von der FAZ findet, die Regierung verzettle sich in zu viel Abwägung und Begründungen. Juli Kurz von der ARD nennt die zögerliche Haltung “ein Kommunikationsdesaster”, vielleicht sei das aber auch eine Strategie, denn schließlich gebe es ja in der Bevölkerung nicht nur Zustimmung.

„Ich finde, wir müssen jetzt die Unterstützung geben, die wir geben können", so Bundestagspräsidentin @BaerbelBas (@SPDbt) über #Waffenlieferungen an die #Ukraine. Wichtig sei dabei die Abstimmung mit den europäischen Partnern.#Maischberger @DasErste pic.twitter.com/zr7uV5XurP — Maischberger (@maischberger) September 14, 2022

“Soll denn Deutschland wieder einen Führungsmacht werden?” will Sandra Maischberger wissen, und der ehemalige Tagesthemen-Moderator hat keine Zweifel: Natürlich seien auch Gespräche “immer gut”, aber es bleibe Deutschland “gar nichts anderes übrig, als wieder eine Führungsrolle zu übernehmen”, sagt Ulrich Wickert. “Es ist richtig, dass wir Verantwortung übernehmen.” Allerdings zusammen mit den Nachbarn, findet Bubrowski: “Es ist an der Zeit, europäisch gemeinsam stärker zu werden. “

Nach so viel Harmonie, steeeigt der Blutdruck im Studio. Maischberger bittet Klaus Ernst und Marielouise Beck, Sahra Wagenknechts jüngsten Ausspruch zu kommentieren, demzufolge Deutschland “einen Wirtschaftskrieg mit Russland vom Zaun gebrochen” habe. Ihrem Parteikollegen Ernst gelingt es binnen Minuten, sich in Rage zu reden. Die wirtschaftlichen Sanktionen habe ja nicht Russland gemacht, belehrt Ernst die Zuschauerinnen und Zuschauer und erklärt: “Wir sind beteiligt an einem Wirtschaftskrieg. “Ich verstehe überhaupt nicht die Aufregung”, kommentiert er Wagenknechts Rede. Erstaunlich sei vielmehr, dass Russland überhaupt so lange Gas geliefert habe. Nun müsse man aufhören, weiter vom „bösen Russen“ zu reden, der zu uns komme und alles zusammenhauen wolle.

Marielouise Beck von den Grünen erläutert, Putin habe über Jahre hinweg eine Abhängigkeit von Energielieferungen aufgebaut. “Und wir sind davor lange gewarnt worden, von Polen, wie von den baltischen Staaten.” Es habe eine “systematische Vorbereitung des Krieges gegen uns” gegeben, “um uns in die Knie zu zwingen, damit wir mit den Menschen in der Ukraine nicht solidarisch sind.” Ernst will davion nichts wissen, er ereifert sich und wettert gegen die Sanktionen: “Wenn Sanktionen mehr dem anderen nutzen, muss man sie beenden”. Mehr Waffen, so die Ansicht des Vorsitzenden des Ausschusses für Klimaschutz und Energie, würden den Krieg nur verlängern.

Hoch verehrte Frau @MarieluiseBeck, die Nerven, die Sie heute-Abend bewiesen haben, ringen mir den aller höchsten Respekt ab.



Hoch verehrte Frau @MarieluiseBeck, die Nerven, die Sie heute-Abend bewiesen haben, ringen mir den aller höchsten Respekt ab.



Wäre ich diesem impertinenten Rüpel direkt gegenüber gesessen, während er lautstark seine völlig stumpfsinnigen Thesen verbreitet, ich hätte ihn wohl ... pic.twitter.com/JeHfJkOVaS — Christian Wiesner (@ChristianHJW) September 14, 2022

Der Grünen gelingt es, angesichts des lauter werden Linken ruhig zu bleiben. Ja, Deutschland zahle in der Tat dafür, “dass wir so lange auf diese eine Energiequelle gesetzt haben.” Jetzt müsse die Regierung ein “Umsteuern sowohl in einer Kriegs- wie in einer Krisensituation bewerkstelligen”, was nicht einfach sei. Beim Linken-Politiker vermisst sie Gefühl: “Mich erstaunt Ihre Kälte gegenüber diesen Menschen in der Ukraine, Herr Ernst”, sagt Beck. “Es geht um die Befreiung von Menschen von Willkür, von Folter, von Vergewaltigung.” Sie kritisiert den Linken für seine Einstellung: “Wenn neun oder elf Millionen Menschen auf der Flucht sind, nimmt man einen Krieg nicht leicht.”

Leicht nimmt auch Bärbel Bas die Situation nicht. Ihr erster Besuch in einem Kriegsgebiet am 8. Mai in Butscha sei sehr emotional gewesen berichtet die Duisburgerin. In den Trümmern und in der Zerstörung zu stehen, die Erschöpfung der Menschen vor Ort zu erleben - “Das hat bei mir in meinem Kopf sicherlich eine Zeitenwende verursacht”, sagt die SPD-Politikerin, die noch aufgewachsen sei mit dem Slogan “Frieden schaffen ohne Waffen.”

Inzwischen sei die Situation eine andere: “Wir sagen ja, dass die Ukraine auch unsere Werte verteidigt, und sie braucht jetzt dringend schnell auch die Unterstützung von allen”, sagt Bas. Wichtig sei, dass das gemeinsam mit den Nachbarn geschehe. „Da kann Deutschland auch die Gespräche mit den europäischen Partnern suchen, damit die Ukraine die Waffen bekommt, die sie benötigt“, sagte die SPD-Politikerin. Welche Waffen an die Ukraine geliefert werden, bestimme allerdings nicht der Bundestag, sondern die Bundesregierung, so die Bundestagspräsidentin.“Das wir Waffen liefern, ist richtig und wichtig“, sagt Bas. Auch angesichts der jüngsten Erfolge der Ukraine steht für sie fest: „Wir können jetzt nicht nachlassen. Sie wären jetzt nicht so weit, wenn wir das nicht auch schon getan hätten.“

Die Entlastungspakte der Bundesregierung und die Einführung des Bürgergeldes begrüßt Bas, fordert aber zugleich weitere Maßnahmen. „Wir müssen ein Stück Umverteilung noch machen. Wir können nicht alles der nächsten Generation über Schulden überlassen. Dinge, die wir heute finanzieren müssen, auch durch Umverteilung finanzieren“, sagt die Duisburgerin.

(juju)