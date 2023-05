Erstes Halbjahr endet mit Krimi aus Stuttgart „Tatort“-Sommerpause beginnt am 18. Juni

So hieß es von der ARD-Programmdirektion am Montag. Voraussichtlich gehe es dann ab 27. August mit neuen „Tatorten“ weiter. Damit dauert die Sommerpause diesmal, wenn es bei dieser Planung bleibt, neun Wochen. Gezeigt werden an dem Sendeplatz dann Wiederholungen. So soll am 25. Juni im Ersten zum Beispiel der Kölner „Tatort: Wie alle anderen auch“ aus dem März 2021 wiederholt werden.