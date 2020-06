TV-Nachlese zu Markus Lanz : „Es wird unglaublich viel Geld in die Hand genommen“

Markus Lanz diskutierte mit Kevin Kühnert, Dagmar Rosenfeld, Martin Stürmer und Christoph Röckerath. Foto: Screenshot ZDF

Düsseldorf Wer mag die Corona-Warn-App? Wie sicher ist der Urlaubs-Flug nach Mallorca? Steuern, Neuverschuldung und die bedrückende Situation in Brasilien - Markus Lanz spannte am Abend im ZDF einen weiten Bogen

Darum ging es

Markus Lanz spricht am Abend im ZDF mit seinen Gästen über die neue Corona-App. Dagmar Rosenfeld und Kevin Kühnert streiten über das Konjunkturpaket und die SPD. Der Leiter des ZDF-Studios in Rio de Janeiro berichtet über erschreckende Zustände in Brasilien.

Die Gäste

Kevin Kühnert, Juso-Chef und SPD-Vize

Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin der Zeitung „Die Welt“

Martin Stürmer, Virologe

Christoph Röckerath, Leiter des ZDF-Studios in Rio de Janeiro

Der Talkverlauf

Moderator Markus Lanz hat in der Bevölkerung “große Begeisterung” für die neue Corona-Warn-App ausgemacht, doch Dagmar Rosenfeld dämpft: Bislang habe kein Land die Quote erreicht, die für die Wirksamkeit der App notwendig sei. Aber vielleicht schaffe Deutschland das ja, sagt die Chefin der “Welt”. Virologe Martin Stürmer ist mit der App aus zweierlei Gründen unzufrieden: Er hätte sie gerne schon früher, etwa im Zuge der ersten Lockerungen gesehen. Schade findet er außerdem, dass sie nicht mit vergleichbaren Apps der Nachbarländer kompatibel ist. “Die deutsche App kommuniziert nicht mit der österreichischen oder der spanischen”, sagt er und hofft, dass das noch nachgebessert wird.

Kühner verteidigt die Dauer der App-Entwicklung im Blick auf Datenschutz. Hätte es zu viel Skepsis und Sicherheitsbedenken gegeben, wäre sie weniger gut angenommen worden. Im Übrigen sei es ja so gedacht, dass man im jeweiligen Urlaubsland die örtliche Corona-App nutze. Beim Stichwort App wirft Lanz mit seinen Gästen einen Blick in einen der ersten vollen Ferienflieger, der am Montag Richtung Mallorca gestartet ist. Stürmer erklärt, dass er eine Reise in dem Flugzeug dank hochentwickelter Klimaanlagen und Partikelfilter für sicher hält. “Das Fliegen ist wahrscheinlich die ungefährlichste Situation beim Urlaub”, so der Virologe. Selbst kleinste Partikel und Viren könnten von den Filtern rausgefiltert werden. Gefährlicher sei seiner Ansicht nach, wenn am Urlaubsort Situationen entstehen würden, in denen Vorsichtsmaßnahmen eher außer Acht gelassen werden als im eingespielten Alltag zuhause.

Dagmar Rosenfeld kann diese Besorgnis nicht ganz nachvollziehen: “An den Urlaubsorten gelten ja auch Corona-Regeln.” Kühnert würde sich als einziger lieber nicht in den Flieger setzen, er fährt ohnehin mit der Bahn.

Zugeschaltet aus Brasilien ist der Leiter des dortigen ZDF-Studios, der ein düsteres Bild malt: Es “gärt wie noch nie” in dem Land, so Christoph Röckerath, der eine “Veränderung zum Schlechten auf drei relevanten Ebenen” beobachtet: Die Infektionszahlen hätten sich mehr als verdoppelt, die politische Situation habe sich verschärft, und der Konflikt zwischen Präsident und wichtigen Gremien wie dem Gerichtshof werde immer deutlicher. Bilder zeigen, wie Präsident Jair Bolsonaro bewusst ein Bad in der Menge nimmt, um seine Überzeugung zu signalisieren: Corona müsse nicht so ernst genommen werden.

Selbst stramm rechte Gouverneure würden derzeit als Kommunisten verunglimpft, weil sie regional etwa in Sao Paulo und Rio einen strengeren Lockdown verhängt hätten. Unter diesem Druck würden sie jetzt wider besseren Wissens Lockerungen erlauben. “Corona wird von ganz oben bestritten”, so der Journalist. “Brasilien ist das erste Land auf der Welt, dass am 50. Tag der Pandemie nicht geschafft hat, die Kurve abzuflachen.” Vor allem in den Armenregionen und Farvelas werde “massenhaft gestorben”, auch weil Ernährung und medizinische Versorgung dort eklatant schlechter sind. “Das Risiko an Corona zu sterben, ist in den Armenvierteln zehn mal so hoch,” so der Korrespondent. Zugleich bleibe der tief sitzende Rassismus in Brasilien ein Tabuthema.

Kühnert reagiert auf den verstörenden Bericht aus Brasilien mit der Bemerkung, dass sich in einer Krise die Belastungsfähigkeit eines Systems zeige. “Ich kann mir den Kommentar nicht verkneifen: Wenn man sich die großen Infektionsherde national anguckt Brasilien, USA, Großbritannien - hat das vielleicht auch damit zu tun, wie verantwortungsvoll Regierungen gegenüber ihrer Bevölkerung auftreten.”.

Dass Deutschland im Vergleich “auf die Krise offenkundig überreagiert” hat, wie der Philosoph Richard David Precht vorgestern sagte, sieht Kühnert nicht so: “Für eine Pandemie dieser Art gibt es kein Drehbuch, sich im Nachhinein hinzustellen und zu sagen, wir haben überreagiert, halte ich für einen gewagte These.” Rosenfeld stimmt ihm zu, wobei das das letzte Mal bleibt, dass sich die beiden Gäste einig sind.

Sie kritisiert die Anstrengungen der Regierung, Schulen und Kitas zu öffnen als “wirklich bescheiden” und fragt sich, wie es sein könne, dass in einem reichen Land fehlende Seife in Schulen ein Problem sein könnten. Den geplanten 300-Euro- für Schulkinder hält sie ebenfalls für falsch investiert: “Man hätte diese Summe von über vier Milliarden Euro nehmen können, um offensiv in Schulen, Kindergärten und digitales Betreuungsangebot zu investieren.” Das föderale Klagen “uns sind die Hände gebunden”, weil derlei Ländersache sei, hält sie für ein “trauriges Zeichen.”

Kühnert verteidigt zunächst das Zögern der Regierung bei den Schulöffnungen: Schulen und Kitas seien besondere Räume, in denen Abstand schwierig sei - und dann die geplante Senkung des Mehrwertsteuersatzes. Der Konjunktureffekt sei wohl kalkuliert, drei Viertel der Kosten würden an die Haushalte weitergegeben. Die Maßnahmen kommen seiner Ansicht nach mitnichten vor allem dem reichen Sportwagenkäufer zugute - wie Lanz ihm vorhält - sondern würden an alle Haushalte verteilt.

Rosenfelder ist die von Finanzminister Olaf Scholz geplante Neuverschuldung von 218 Milliarden Euro unheimlich: “Es wird unglaublich viel Geld in die Hand genommen”, sagt sie. Die Journalistin bestreitet zwar nicht, dass ein positiver Effekt für die Konjunktur entstehen könnte, fragt sich aber: “Wie wollen wir hinkriegen, diese Schuldensumme wieder abzuzahlen?