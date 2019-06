ARD-Talk „Anne Will“ : Leidet die Groko nur an Augenblicksschwäche?

Düsseldorf Kann die Koalition sich zusammenraufen, oder trennt die Parteien zu viel? Bei Anne Will geben sich SDP und CDU einig. Statt Personal und Spaltung zu thematisieren, diskutieren die Gäste Klimapolitik und Mieten.

Die Große Koalition verliert in Umfragen an Unterstützung. Anne Will möchte am Abend in der ARD wissen, ob der Bruch des Bündnisses droht. Obwohl Union und SPD für den Zusammenhalt Deutschlands angetreten seien, zeigten Umfragen und Wahlergebnisse, dass Spanung und Spaltung in Deutschland zunehmen würden. Zwei Politiker, ein Politikwissenschaftler, ein Wirtschaftsforscher und eine Journalistin sollen darüber diskutieren, ob und wie die Regierungspartner das Land einen können.