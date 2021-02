So war der Dortmunder „Tatort“ : Ist Kommissar Faber etwa verliebt?

Die Ermittler Martina Bönisch (Anna Schudt) und Peter Faber (Jörg Hartmann) in seinem neuen Auto. Foto: dpa/Martin Menke

Dortmund Im „Tatort“ aus Dortmund eskalierte nach einem Mord im sozialen Brennpunkt die Gewalt, Kommissarin Bönisch war mittendrin. Dazu gab es ein gelungenes Debüt – und überraschend viele Emotionen.

Worum ging’s? In der fiktiven Gerbersiedlung, einem sozialen Brennpunkt, wird Anna Slomka ermordet, 24 Jahre jung und schwanger. Kurz darauf führt Ermittlerin Bönisch (Anna Schudt) den jungen Hakim Khaled ab, jemand filmt das und stellt es ins Netz – eine willkommene Gelegenheit für die rechte Szene. Und eine Gefahr für Bönisch: Kurz zuvor war sie schon beim Gespräch mit dem rechten Stadtratskandidaten Nils Jacob (Frank Pätzold) gefilmt worden. Sie gerät ins Fadenkreuz linker Aktivisten, die ihre Adresse und Telefonnummer ins Netz stellen. Sie wird vor ihrer Haustür überfallen und kurz darauf auch noch beurlaubt.

Faber (Jörg Hartmann), Pawlak (Rick Okon) und die Neue im Team, Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger), müssen den Fall alleine lösen. Letztere nimmt dabei von Beginn an kein Blatt vor den Mund, agiert forsch und lässt sich auch nicht einschüchtern, als Faber ruppig wird. Nur in einer Szene – als sie mit Pawlak von Rechten bedrängt und kurzerhand die Waffe zieht – wirkt sie angreifbar. Sie beruhigt sich dann zwar auch schnell wieder, trotzdem könnte das noch einmal eine Rolle spielen. Ein interessantes Debüt.

Am Ende stellt sich dann heraus: Weder Khaled noch der stalkende Hausmeister stecken hinter dem Mord, sondern der Obdachlose Thomas Janowski (Jürg Plüss), mit dem Faber zuvor einen melancholisch-bierseligen Abend verbracht hatte. Er hatte der jungen Frau nach deren Streit mit Khaled seine Jacke angeboten, „ihren Blick hättest du sehen sollen, wie sie sich geekelt hat vor der stinkenden Jacke, vor mir, ich bin so wütend geworden“, erzählt er Faber unter Tränen. Dann nimmt sie ihn mit hoch – und statt ihn auf einen Kaffee einzuladen, drückt sie ihm ihren alten Campingkocher in die Hand. „Da habe ich Rot gesehen.“ So schlicht, so schrecklich.

Das war clever Die Macher des Dortmunder „Tatort“ – das Drehbuch stammt erneut von „Erfinder“ Jürgen Werner – verstehen es, aktuelle Entwicklungen aufzugreifen, ohne mit dem gesellschaftskritischen Vorschlaghammer zu agieren. So auch in „Heile Welt“: Die Konflikte um das Gerberzentrum werden geschickt eingewoben, der eigentliche Fall gerät dadurch aber nicht in den Hintergrund.

Für die sich aufheizende Stimmung brauchen die Macher (Regie: Sebastian Ko, Kamera: Philipp Kirsamer) nicht viele Bilder: Immer wieder werden Aufnahmen des Zentrums mit Kommentaren aus sozialen Medien überblendet, dazu kommen nur wenige Sekunden lange Clips, in denen Menschen ihrer Wut freien Lauf lassen. Einfach und eindrücklich zu gleich.

Clever außerdem der Rückgriff auf „Hydra“ von 2015 (der Fall, in dem der inzwischen ausgestiegenen Aylin Tezel als Ermittlerin Nora Dalay ein Hakenkreuz auf den Bauch gemalt wurde). Der Rechte Nils Jacob spielte auch damals schon eine Rolle, Bönisch gerät außerdem auch so schnell unter Verdacht, mit der Szene zu liebäugeln, weil damals ein Kommissar als Informant aufgeflogen war.

Das war überraschend Der sonst oft harsche Faber wird im Angesicht der Krise seiner Kollegin Bönisch ganz weich. Die geradezu romantischen Gefühle entwickeln sich aber zur Unzeit: Bönisch bandelt mit einem Kollegen aus der Kriminaltechnik an, der sie am Ende sogar mit zur Arbeit nehmen darf (was offenbar so viel heißt wie: Es ist offiziell).